"El feminismo de izquierdas no es el que está de moda" dice Margarida Colomer

Margarida Colomer, historiadora y maestra

La historiadora Margarida Colomer Rovira es la ganadora de la primera edición del Premio Consol Nogueras y Seda en reconocimiento a la igualdad ya los valores republicanos.

Las primeras palabras de la galardonada a La Independent han sido "Creo que para Mataró y Cataluña es importante tener un premio feminista de estas características personificado en una gran mujer como lo fue Consol Nogueras i Seda".

Este año celebramos el 140 aniversario del nacimiento Consol Nogueras i Seda que se convirtió en la primera concejala escogida democráticamente en el Ayuntamiento de Mataró de enero de 1934 a enero de 1939 y una precursora en acción social.

La presidenta del partido ha destacado que aquest Premi vol reconèixer a persones o entitats que han desenvolupat una lluita activa per la igualtat plena. El Premi ha estat reconegut amb una obra de l'artista Alex Valls. La autora de las dos biografías publicadas hasta ahora de Consol Nogueras i Seda és la historiadora Margarida Colomer.

Como historiadora ¿cómo te fijaste en Consol Nogueras y Seda?

La descubrí cuando estaba trabajando en la biografía de Josep Abril i Argemí, que fue uno de los primeros republicanos de Mataró y el primer alcalde de la ciudad fusilado por el franquismo. Me di cuenta de que había una mujer en las listas de las primeras elecciones con voto universal que se podían presentar mujeres y elegir a mujeres y me adentré para conocerla.

Era de Argentona. Allí nadie sabía quién era y en Mataró tampoco. Me extrañó que a pesar de la literatura que hay sobre este período nadie había dicho nada. En el Premio Iluro de Marta Manté figuraba C. Nogueras que no podía saberse quién era y si era hombre o mujer. La encontré en los periódicos y con el nombre de pila vi que era una mujer.

En aquellas elecciones de 1934 se presentaban cuatro mujeres en toda Cataluña; Natividad Yarza Planas, se presentó como alcaldesa de Bellprat, Fidela Renom i Soler, concejala en Sabadell, Justa Goicoechea Mayayo, también concejala en Hospitalet y lo mismo hizo Consol Nogueras i Seda, en Mataró.

¿Qué características tenía su feminismo?

Primero déjame decir que creo que hay muchos feminismos. Para resumir hablaré de dos de ellos. El de las mujeres de la Lliga, era feminismo de derechas porque es paternalista pero bien acogido en ciertos sectores de la sociedad catalana de la época y otro que pretende que la mujer salga de casa, tenga una profesión y la ejerza. Consol era de este último grupo.

Cuando tuvo a los tres hijos un poco espigaditos decidió que quería montar un negocio como el que sus padres tenían en Argentona. Y se empezó a ganar la vida ella sola aunque había gente que le ayudaba incluso de su propia familia.

Y cuando se dio cuenta de que era importante compartir lo que pensaba?

Yo diría que estuvo siempre muy atenta a lo que las clientas le explicaban sobre la situación social. Y no le pasaron desapercibidos los problemas que había entonces. Por eso pensó que era primordial socializar la situación de las mujeres que tenían las mismas necesidades.

Se organizaron a partir del Centro Republicano Federal de Mataró y éste fue un paso muy significativo. Lo importante es que ella quería que el feminismo fuera un movimiento transformador de la sociedad y que el trabajo individual se convirtiera en colectivo. Para ella aquel feminismo local era abrir la puerta a una deseada transformación social global. Y yo me refería a que éste era el feminismo de izquierdas. Tiene una vertiente totalmente activista, de conciencia para alcanzar socialmente.

¿Cómo lo hicieron?

Iba agrupando a mujeres que acudían a la tienda y se reunieron en el Centro Republicano Federal de Mataró que estaba en la Plaza Pi i Margall, ahora conocida como Plaza de Cuba. Venían muchas personas de Barcelona, sobre todo hombres. Allí se fue posando una cultura política a través de la qual vio la posibilidad de hacer cosas.

En los libros que he hecho cito a las que formaron parte de la Junta feminista así como a ella

la votaron como cabeza de lista. Había muchas mujeres de la fábrica, remalladoras, repuntadoras etc.. Y cuando vino el Presidente Macià a Mataró ella representó a todas las feministas de la ciudad.

Por respeto a la Memoria histórica local debemos conocer a todas estas mujeres que tanto hicieron por el país. ¿No te parece?

En la biografía no sólo hablo de Consol hablo también de las demás mujeres. Y en la segunda biografía que se ha publicado de ella que es la que apoyaron el ayuntamiento de Mataró y el de Argentona y el archivo comarcal del Maresme y el Consejo Comarcal del Maresme – las cuatro instituciones-hablo de muchas de las mujeres que no son de ERC.

Hay otras dentro del movimiento feminista, el PSUC, las libertarias, del POUM allí salen todas. Ten en cuenta que una cosa es la Memoria Histórica y la otra el feminismo que evoluciona. Tal y como te he dicho ahora el feminismo supera al género en lo social, en mi opinión.

¿Crees que se puede ser de izquierdas y no defender esa sociabilización del trabajo y la ideología?

No. Pienso que es intrínseca, una cosa a la otra. La lucha feminista es la lucha por la libertad y por la igualdad. Nunca es sólo por la igualdad porque son dos ideas que van unidas. Por eso en estos momentos la lucha feminista supera al género. La libertad tal y como la entiende Consol Nogueras hasta el momento en que se compromete a ser concejala de asistencia social... intentar que todas las comunidades sean religiosas o laicas de Mataró haya una igualdad entre hombre y mujer y una igualdad social .

Creo que el feminismo de izquierdas no es el feminismo que está de moda. En la tele y en los medios de comunicación se llama feminismo pero no se refieren al feminismo de izquierdas transformador como movimiento.

Ser de izquierdas y feminista no sólo significa trabajar por la igualdad entre hombre y mujer sino por la igualdad social del mundo.

Por eso, el día de la entrega de Premio terminé con una cita de Montserrat Roig en la que ella... dice que no hay mujeres feministas sin trabajar por la igualdad del hombre y que esto supone que el hombre no será nunca libre si no trabaja por la igualdad porque también es su propia libertad, esa igualdad.

La historiadora del Maresme agradeció a ERC la idea de hacer un memorial Feminista en Mataró. Y especialmente para elegir a Consol Nogueras i Seda, primera concejala del Ayuntamiento olvidada durante mucho tiempo.

"Consol formó parte de las pioneras del feminismo durante la Segunda República, formó parte del paradigma de una generación que luchó por los derechos de la mujer, por la igualdad de género y también por la igualdad social. Mujer trabajadora, socialmente comprometida con el republicanismo nacionalista y de izquierdas", dijo en su discurso de agradecimiento Colomer. Y añadió que "Durante su mandato en la concejalía de Servicios Sociales demostró creciente su labor: reformó el casal de los viejos y de las viejas, acogió a los refugiados y creó una Maternidad, entre otras cosas...Defendió los derechos de la mujer junto a Dolors Bargalló, presidenta de la Unión de Mujeres de Cataluña, y de Margarida Abril de JSUC, en el Primer Congreso Nacional de la Mujer, entre el 6 y 8 de noviembre de 1937 en el Palau de Música de Barcelona".

Margarida Colomer también se refirió que todavía hay que luchar contra la violencia hacia las mujeres diciendo que "hoy el movimiento feminista, desgraciadamente, todavía tenemos que luchar con rémoras de las que tuvo que luchar Consol, con la igualdad entre hombres y mujeres.

La violencia hacia las mujeres no ha terminado, es como una gota malaya que va cayendo y nos lleva a una lucha continua.

El techo de vidrio, la desigualdad salarial y las posibilidades de tener un cargo en la empresa y en entidades por su valía o por capacidad profesional... son sólo una muestra".

Y que no hay igualdad sin libertad " Hoy el feminismo va más allá de la problemática de género, son un ejemplo el colectivo de las personas LGTBI. Es importante luchar por la libertad de los sentimientos de cada persona, por el respeto y apoyo de cada uno para elegir cómo le gustaría ser y poder disfrutar de sentirse atraída sexualmente con libertad, sin discriminación de sexo, sin perjuicios y fuera de los tabúes. No hay igualdad sin libertad".

Antes de la entrega del Premio Consol Nogueras y Seda, La tarraconense Tecla Martorell presentó el libro "Memoria de las Olvidadas" con una conversación con la activista y maestra mataronina, Maria Majó.

La autora destacó que el libro era un homenaje a todas las mujeres que sufrieron la represión franquista y que actos como el que se produjo en el Ateneu Centre Cultural de Mataró era rendir el homenaje que se merecían. Maria Majó dijo en la presentación que libros como aquél servían para destacar el orgullo de pequeñas vidas que la sociedad tiende a ignorar y añadió que "cuando personas como Tecla Martorell o Margarida Colomer las explican toman todo su sentido".