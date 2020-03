Periodistas mexicanas amenazadas: lo peor, la impunidad; lo mejor, la red de periodistas

Escrito por Tona Gusi. La Independent

Comunicación - TICS - Publicidad - Libertad de Expresión

La Independent ha recogido la conversación entre las periodistas mexicanas, Yanely Fuentes y Patricia Mayorga con una veintena de periodistas catalanas en una reunión en el Colegio de Periodistas de Cataluña.

Periodistas catalanas han conversado con periodistas mexicanas, que viven un tiempo en Barcelona gracias a un programa de protección para periodistas que han sufrido amenazas y violencias en México. Ha tenido lugar este pasado jueves 20 de enero de 2020.

"Barcelona protege periodistas de México", es un programa municipal del Ayuntamiento realizado conjuntamente con la Mesa por México.El programa facilita la estancia temporal en la ciudad a aquellas y aquellos periodistas que se encuentran en situación de riesgo en México debido al ejercicio de su profesión. Cabe decir que Taula per Mèxic / Mesa por México trabaja para "visibilizar la emergencia que en materia de Derechos Humanos vive hoy México", y tal y como explican tienen funcionando dos Programas de Acogida Temporal, uno para periodistas y el otro para defensoras de DDHH. Las cifras son atronadoras (vean el documento Informe Situación de los DDHH en México).

Aunque llevan años haciendo esta tarea, fue en 2018, cuando acogieron a las primeras mujeres periodistas amenazadas, tal y como ya explicábamos en La Independent cerca de un año en marzo de 2019 con el artículo "Primeras periodistas amenazadas acogidas en Barcelona ". Ellas fueron Miriam Daniela Ramírez y Mayra Mireya Cisneros.

Casi un año después, La Independent se vuelve a encontrar con periodistas que están pasando por el mismo proceso.

México es uno de los peores países del mundo para ejercer de periodista cuando cubres las noticias relacionadas con la corrupción económica y política, las vulneraciones de derechos humanos, como ataques, asesinatos, feminicidios y desapariciones. La cifra de asesinatos de periodistas, hombres y mujeres, ha sido de 10 en 2019, según Reporteros sin Fronteras. En cuanto a las mujeres periodistas han sufrido este pasado año 164 ataques, de las cuales cinco han sufrido desplazamiento forzoso y 2 comunicadoras han sido asesinadas, de acuerdo con los datos de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

Las y los periodistas que se dedican a informaciones sobre DDHH y denuncian los entramados de violencia organizada viven la realidad de los desplazamientos forzosos para poder sobrevivir.

Yanely Fuentes y Patricia Mayorga en el Col·legi de Periodistes de Catalunya

Esto les ha pasado a Yanely Fuentes y Patricia Mayorga, ambas amenazadas por hacer su trabajo, por hacer un buen periodismo de investigación, por cubrir aquellas noticias ante las que no puedes ocultar la cara, taparte los oídos, ni los ojos. Y desgraciadamente ahora se encuentran aquí en Barcelona, entre nosotras no por un intercambio profesional sino huyendo del terror, como precio a pagar por hacer su trabajo, por ejercer la profesión que escogieron, por querer vivir la vida que soñaron.

Yaneli Fuentes, Alicia Oliver, Patricia Mayorga y Montse Garcia

Conversamos con ambas de manera colectiva, en un grupo de mujeres periodistas feministas que nos hemos encontrado porque ellas lo han pedido, porque querían encontrarse entre las más parecidas posibles. La Mesa de México y la Comisión Solidaria del Colegio de Periodistas de Cataluña y también la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña - Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, han sido las organizaciones anfitrionas.

Yanely Fuentes Morales, es una periodista del Diario Alternativo del Estado de Guerrero, en el Sur de México, desde 2014. En este diario de información local y regional, ella cubría desde 2017 las acciones del crimen organizado y movilizaciones de luchas sociales, entre ellas las que protagoniza o está relacionado el grupo armado Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Fuentes ha investigado e informado de una manera continuada las violaciones de derechos humanos cometidas por policías comunitarias y policías ciudadanas. Hay que decir que el Estado de Guerrero está considerado uno de los peores para trabajar en prensa y comunicación porque tiene los índices más altos de agresiones a periodistas.

Por su trabajo ha recibido amenazas brutales e incluso agresiones. En marzo de 2017 miembros de la UPOEG la amanazaron, y fue agredida en enero del 2018, cuando grababa un acto de este grupo. Posteriormente las amenazas continuaron, sufriendo también campañas de desprestigio personal y profesional, incluso una granja de su familia fue atacada. Esta situación se convirtió insoportable y marchó cerca de medio año a trabajar fuera (en desplazamiento forzoso pues), pero tuvo que volver por motivos económicos. Todo empeoró y desde principios de 2019 se halla en Barcelona, ??gracias al programa de ayuda de la ciudad. Ahora ya está a punto de volver a su país, difícilmente pero a su Estado de Guerrero.

Patricia Mayorga Ordóñez, es corresponsal del semanario Proceso del Estado de Chihuahua e investigaba la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad locales en este Estado del norte del país. Era compañera de la reportera Miroslava Breach que fue asesinada en marzo de 2017, disparandole ocho balas cuando salía de su domicilio. Mayorga sufrió un montón de intimidaciones, pudiendo ser ella misma la siguiente en desaparecer, siendo una futura víctima de asesinato o feminicidio. Es por este riesgo que forma parte del programa de protección para periodistas.

Hace casi cuatro años que no vive en su Estado natal. Ahora desde Barcelona y aún contratada por Proceso, está pensando que quizá podrá volver pronto.

"México es una amenaza constante para el periodismo y la defensa de los DDHH, lo peor es la impunidad"

Yanel Fuentes nos cuenta que la buscaban y al no encontrarla dispararon a los pies de un compañero suyo: "Si me hubieran encontrado, no sé qué me habrían hecho" se pregunta a menudo con el temor razonado que seguro lo peor.

Los medios

Le preguntamos a Fuentes sobre su medio y nos cuenta que Diario Alternativo tiene edición digital y edición impresa, que es la que sale cara y no tienen recursos, es por eso que se consideran activistas de la comunicación. Ella misma tiene que trabajar, aparte del periodismo, en artesanía y turismo.

Necesitan pero la edición en papel para acceder a comunidades indígenas, donde no llegan las tecnologías. Así la distribución en papel constituye el modo de establecer el contacto y acceder a las fuentes. La mayoría de veces el dinero de la venta del diario son para las personas que distribuyen el ejemplares y que muchas veces hacen de enlace para poder captar las noticias a través de las diversas lenguas de muchas etnias indígenas. La edición es de 3 veces semanales y de no imprimirse estas comunidades no recibirían ninguna información.

Proceso ya es un semanario muy reconocido y que ha sufrido varios ataques a lo largo de su existencia.

El activismo periodístico de México y el trabajo en favor de la libertad de expresión. El Estado de guerra no declarado

En México hay temas a tratar muys duros: niñas que son vendidas de pequeñas, jóvenes reclutados por el narcotráfico o por grupos de delincuentes, la fuerte represión del Estado para evitar que se informe de la persecución y los asesinatos de periodistas y defensoras de DDHH...

Diario Alternativo es activismo, afirma Yanel Fuentes: "Al empezar no era nuestra intención pero la gente lo emplea para hacer denuncias ciudadanas, para hablar de lo que no se puede en otros medios. Y cuando te atacan ya te han marcado como víctima. Hemos informado y denunciado: levantamientos, regímenes carcelarios déspotas y torturas ".

En México no se ha declarado el estado de guerra, pero está ahí - coinciden ambas-: contra el narcotráfico y entre grupos armados que se autodenominan de autodefensa como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

"El seguimiento de estas violencias conlleva que amenacen a los medios mandandoles aviso que van a entrarles los narcos y quemarán sus oficinas ...", nos cuentan.

"Esto hizo que me surgiera la necesidad de saber contra quién me estaba enfrentando y empecé a hacer mis investigaciones y elaborar noticias y ... llegaron las agresiones ya de manera física, amenazando también a la familia y a mis amistades. Me auto desplazé y comprobé que había todo un plan para inculparme en un grupo delictivo. Continué trabajando en territorio comunitario fuera del municipio, donde aún hay auténtica policía comunitaria", recuerda Fuentes

Quién hay detrás de tanta violencia?

"Las policías comunitarias y los grupos paramilitares al servicio de grupos de narcotráfico con la complacencia del estado", responden.

Por ejemplo, la CRAC, policía comunitaria, que es autónoma y surge para proteger a poblaciones indígenas pero en 2014 obtiene reconocimiento legal en el Estado de Guerrero.

Y la UPOEG, que es un grupo armado que se autodenomina grupo de autodefensa constituido como policía ciudadana, pero aunque quizá nació con este objetivo enseguida se contamina por el crimen organizado y el narcotráfico. Entre sus "actividades" está el secuestro, la extorsión y el asesinato ... Aunque no tiene reconocimiento legal si que obtiene financiación.

"Como pueden ver, el terreno comunitario ya no es seguro". "Recibimos amenazas y persecución justamente para mostrar este actos de violencia, por visibilizarlos periodísticamente". De hecho son el brazo armado del Estado, ya que tienen financiación pública y son los encargados de anular los movimientos y las organizaciones sociales que de verdad luchan por los derechos humanos y de los territorios.

¿Qué tipo de violencia ejercen específicamente sobre las mujeres?

Yanel Fuentes explica que con hombres periodistas las organizaciones criminales a veces establecen negociaciones, en cambio con ella nunca lo han intentado.

El tipo de violencia, sexual y vejatoria también demuestra cómo están impregnados de la violencia machista.

Y finalmente, las amenazas de hacer daño a tu familia, a las criaturas especialmente, pero también a padres y madres y familiares directos. Esto te inmoviliza del todo, explican.

También en los casos que la violencia sale de estos grupos mal llamados de autodefensa te amenazan, además de detenerte y ser prisionera con "reeducar-te" en trabajos comunitarios, y te pueden obligar a participar con ellos en sus actos represivos y violentos.

"¿Cómo se puede ser mujer periodista y que la sociedad sea tan laxa?", exclama y les pregunta una de las periodistas de Barcelona. Responde Patricia Mayorga: "yo afirmo que quien sostiene el país son las mujeres, las madres de hijas desaparecidas, que han afrontado el miedo de cara, y que con su ira y su dolor, el trabajo y la culpa lo han transformado".

"Cada mujer lleva su lucha, su duelo pero se han convertido en rastreadoras, peritas, abogadas ... No es que seamos mujeres extraordinarias, son las situaciones las que nos han llevado ahí. Ahora estamos trabajando en el perdón. Son ellas y los pueblos indígenas. Con tropiezos y malas caidas con nuestro destino. Pero debemos desafiarlo". Así se explican.

Como pueden confiar en las fuentes?

Yanely Fuentes dice que ha obtenido buenas respuestas, que todas sus fuentes son víctimas y que si le aportan información es porque quieren que se conozca. "Y estas son las más confiables", remacha.

Para Patricia Mayorga, ya que la mayor parte de mujeres desaparecidas en México lo son por trata, botín de guerra de militares y narcos, o por familiares, entonces sus fuentes son las mismas víctimas y policías y narcos. Reconoce pero que un 50 por ciento de estas fuentes no son fiables.

Como tampoco lo son actualmente una buena parte de las radios comunitarias que se encuentran en manos de empresarios locales y no hacen su servicio.

"La Alianza de medios libres y otras colectivas nos apoyan y nos cobijan pero no podemos quedarnos sólo en este tipo de medios ya que la violencia y la impunidad nos supera. No tenemos territorio pero tenemos la información".

¿Como han llegado a Barcelona y que podemos hacer, nosotras, sus compañeras mujeres periodistas desde aquí?.

Lo más importante es visibilizar todo lo que está pasando, lo que nos está sucediendo. Den a conocer esta realidad. Internacionalicemosla. Desde allí ya ven lo difícil que es.

Pasen las alertas. Establezcamos regularmente algún resumen de los procesos que se están llevando a cabo. Esto nos hace falta.

Hay periodistas que optan por cambiar de trabajo o dedicarse a temas no peligrosos, pero que te propongan hacer esto no debería ser la solución.

"Yo personalmente - narra Fuentes- me vi obligada a desplazarme forzosamente y pude hacerlo a través del sistema de protección federal, que es lento y demasiado temporal, pero es por eso que estoy el programa de Barcelona que protege a los y a las periodistas de México. Pero en uno de mis desplazamientos no tuve la protección estatal que me debían asignar y estuve unos meses recluida en casa sin trabajar. Finalmente, en febrero de 2019 vinieron a por mí, pero yo estaba de viaje por trabajo y es cuando dispararon a los pies de un compañero para intimidarnos. Entonces sí que me asignaron un acompañante pero la situación cada vez era más complicada y finalmente emitieron una orden para detenerme. Afortunadamente alguien cercano me pudo avisar a tiempo y huí a ciudad de México y al cabo de un par de meses ya estaba aquí ".

"Ahora estoy más tranquila, he podido observar desde aquí y conseguir una mayor serenidad para hacer planes para mi futuro, para cuando vuelva" nos dice con una brizna de esperanza.

Para Patricia Mayorga, ejercer de periodista en el Estado de Chiuaua, no ha sido más fácil. Ha tenido que sobrevivir a los "capós" regionales candidatos a las alcaldías. Recibir amenazas fortísimas para realizar un reportaje, haciendo la cobertura informativa supliendo a un compañero, sobre cargos del PRI.

Mayorga era conocida como periodista ya que aparte de su trabajo en el semanario Proceso, también escribía una columna política en un medio local.

El 23 de marzo de 2017 periodistas de Proceso salían del país y al cabo de 15 días lo tenía que hacer ella misma. Su caso y el de su semanario fue un caso potente, donde estaba en juego la integridad periodística. Cuando ya no podían seguir investigando desde su medio lo hicieron desde el Colectivo 23 de marzo, que es anónimo. Nos cuenta que justo ahora ha comenzado el juicio oral de los sicarios que los atacaron, pero teme que escapará el autor intelectual, porque se sabe perfectamente que detrás de los sicarios hay precedentes intelectuales y políticos.

Ahora mismo está sufriendo por los únicos 5 compañeros periodistas que quedan siguiendo el juicio de un Jurado Federal pero que tiene lugar en Chiuahua. Todos ellos están siendo acosados y saben que les vigilan sus casas. "Corren un gran riesgo", afirma.

De hecho ella habría podido declarar pero no lo ha hecho "porqué mi hija sigue ahí" y de hecho ya declaré en la instrucción y en el juicio lo harán otros compañeros.

Mayorga tampoco ha llegado directamente a Barcelona, antes fue al Perú, retornó a Ciudad de México, pasó unos días en Chiuahua para luego establecerse en otro Estado.

Sabe muy bien lo que podemos hacer desde aquí, lo mismo que la salvó en México: "Mi gran fortaleza ha sido la Red de Periodistas". Redes como las que ustedes tienen, como las que nos han llevado a hacer este encuentro. Qué importantes son!

¿Se nota algún cambio con el gobierno actual? ¿Han aumentado las medidas de protección para periodistas?

"Lo que ha aumentado es el nivel de riesgo", responde rápido y contundentemente Fuentes.

Para Mayorga "el gran problema es la impunidad" y nos informa que el actual fiscal especializado es el mismo que había en el último gobierno.

Para ambas falta voluntad de investigación, aunque se están bloqueando cuentas de ex-funcionarios. Por otra parte el Consejo o la Coordinadora Nacional Indígena debería conjuntarse con el gremio periodístico, ya que son los dos colectivos que más sufren la violencia.

Entre los diferentes mecanismos de protección, el principal es el del Gobierno Federal, que te permite elegir el Estado donde puedes desplazarte y la mayoría eligen DF por la situación geográfica y por el mayor acompañamiento. Estos mecanismos permiten un desplazamiento más decente que si lo tienes que hacer con tus propios medios y en plena emergencia, pero no contemplan un plan de retorno, que sólo se hace cuando hay una percepción de que el peligro ha disminuido, nos informa Mayorga .

Veracruz, Chiuahua y Michoacan tienen protocolos propios pero no son soluciones, sólo te sacan del medio o bien te desplazan, añade Fuentes.

"Por otro lado, y es significativo, el Gobierno no reconoce el desplazamiento forzado ya que es un signo de guerra y si lo reconoces es como si México formalmente reconoce que hay un tipo de guerra", aclara Mayorga.

El desplazamiento de periodistas ha sido sistemático y por su volumen ahora ya es un problema para el gobierno, pero aún así no hay políticas públicas, ni medios ni se hacen corresponsables.

Por otra parte están Reporteros sin Fronteras, Human Right que sí trabajan ... ¡Y las redes! Actualmente el trabajo más grande lo está haciendo el colectivo "Periodistas en pie", que se trata de una alianza de medios independientes formados por periodistas que contratan a periodistas desplazados en nuevos medios. "Fortalecer a la persona que es el periodista y la materia prima que es el hecho de escribir es lo fundamental, sea el sueldo más o menos importante".

¿Hay apoyos de personalidades? ¿Servirían sus declaraciones públicas?

En general, afirman: "No es tanto lo que dicen sino lo que dejan de decir".

Sienten una soledad tremenda. Los directores de medios no son periodistas, son empresarios. Los medios cobran dinero del Estado y esto hace que colaboren con noticias en contra de las comunidades, por ejemplo. Si no lo hacen les retiran la publicidad. La crisis pero ha originado oportunidades para los medios independientes.

Artistas estadounidenses como Merly Streep hicieron la campaña de denuncia de los feminicidios de Ciudad Juárez. O el caso de los periodistas de Tijuana en Netflix. También alguna cantante se ha manifestado, pero queda lejos de ocupar los espacios mediáticos que se necesitaría.

Y entonces se habla de la Secretaria General de la Federación Internacional de Prensa para América Latina, Zuliana Lainez y del importante trabajo que hace.

Las vivencias comunes

A partir de aquí se habla de las amistades y de las colegas comunes que se han ido conociendo a través de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Las periodistas de la XIDPIC.CAT, la red catalana, ha tejido múltiples complicidades y colaboraciones. Así se pone información en común desde la primera compañera perseguida Lydia Cacho, una vez fundada la Red Internacional en 2005, hasta la situación que vive aún este año la compañera Rossi H., de Monterrey, de la bomba que pudieron esquivar ella y su familia, de la vida nómada que deben hacer ...

Y vuelve a salir el tema de la violencia machista "las periodistas aguantamos mucho hasta que llegan las amenazas directas de muerte a hijas e hijos".

Cierra la crónica unas palabras de esperanza que transmitieron: "Ahora bien, cuando más periodistas son asesinados y asesinadas, más crecen las redes horizontales de periodistas, de medios independientes y los liderazgos de mujeres".