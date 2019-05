Ha muerto la periodista Montserrat Minobis

Escrito por Redacció La Independent

Este 10 de Mayo murió Montserrat Minobis i Puntonet, periodista de reconocida trayectoria, ganadora de varios premios, impulsora de la igualdad de género en los medios de comunicación y fundadora de varias organizaciones de mujeres periodistas, entre ellas la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XIDPICCAT) y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), además de presidenta fundadora de La Independent.

Montse Minobis en el acto de las periodista el 8M 2019 (Foto: Lidia Vilalta).

De incansable actividad a los 76 años, Montserrat Minobis tenía previsto y no pudo asistir al VII Encuentro de la RIPVG, realizado en Uruguay entre el 3 y 4 de mayo de este año, debido a una intervención médica por una afección cardíaca que se produjo este viernes y que no pudo superar.



Nacida en Figueres y licenciada en Filosofía y Letras y Ciencias de la Información se especializó en radio y voz se escuchó en varias emisoras, comenzando en 1961 en Radio Popular de Figueras (Cadena COPE) y luego desde Barcelona en Radio España (1974 a 1976), Radio 4 (1976) donde hacía entrevistas a políticos de actualidad en el programa Un altre aire, posteriormente fue directora de Catalunya Ràdio (2004 y 2005). Ya jubilada, quincenalmente resumía la información de La Independent en radio Estel. Además fue redactora en el programa Miramar de TVE y colaboró en las publicaciones Avui, Hoja del Lunes, Oriflama y Serra d'Or.



Minobis fue presidenta y fundadora de la Red Europea de Mujeres Periodistas, de la Asociación de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) de 1994 a 2002 y de la XIDPICCAT (2010-2016) y hasta este año fue una de las coordinadoras internacionales de la RIPVG (2016-2019). En 2009, junto un grupo de periodistas, creó la agencia de noticias con visión de género de Catalunya, La Independent.



También fue decana del Colegio de Periodistas de Cataluña (2001-2004) y en reconocimiento a su trayectoria profesional en 1996 recibió la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, la máxima distinción catalana. También recibió el Premio Ciutat de Barcelona (1987), el Premio Espais del Centre d'Art Contemporàni Espais de Girona (1990), el Premio Atlàntida del Gremi d'Editors de Catalunya (1991) y el Premio Ràdio de Omnium Cultural (1992), entre otros reconocimientos, siendo el último en entregado, en ausencia, en Montevideo por la RIVPG en el VII Encuentro al que asistieron cerca de 60 periodistas de 11 países.



En el último año fue una de las impulsoras y organizadoras del Manifiesto 8 de Marzo de las trabajadoras del sector de la información y la comunicación, que convocó a que las periodistas se sumen a la huelga de mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para esa fecha, refiriéndose a la lucha contra el machismo y sus violencias, ella dijo:



"¿Pero ha habido algunos avances? Uno muy significativo: que la lucha no se ha detenido. Y que ha cogido una fortaleza planetaria. La lucha feminista, la lucha de las mujeres, ya no la para nadie".



Su incansable actividad, su personalidad y liderazgo, su trabajo por un periodismo feminista y su enorme calidad humana deja un vacío enorme en quienes la conocimos. La XIDPICCAT – RIPVG y el equipo de editoras y colaboradoras de La Independent ya la echa en falta.

Montse Minobis, la segunda desde la izquierda, en Nueva York en 2015.

El equipo de La Independent. Montse Minobis atrás la segunda a la izquierda y, sentada primera a la derecha, Pepa Badell que también se fue este año.

Palabras para Montserrat Minobis i Puntonet



Des de la XIDPIC.CAT-XIPVG y la RIPVG, de diversos paises europeos y de América Latina, nos llegan palabras de duelo y de recuerdo para nuestra colega periodista, compañera y amiga en el feminismo.

"Una lideresa en feminisme, una excel·lent profesional, una experta militant en Drets de la dona i una mestra en l'ofici de la comunicació amb visió de gènere, que ens deixa òrfenes en el periodisme i la amistad. No t'oblidarem mai, Montse".

Lídia Vilalta. XIDPIC.CAT - RIPVG. Barcelona

---

"'Que be que estem aquí amiga!', em deies mentre compartíem un trosset de sol tardenc a Marrakech i celebràvem atzars i confidències, després d´una intensa jornada de treball. I així et vaig començar a admirar i estimar, així de senzill, així de gran. Preciosa mestra i amiga, massa aviat el sol es pon, però ha estat tant senzill estimar-te i apredre de tu!, que ho seguiré fent mentre la llum m'escalfi. Quin be que has passat per aquí amiga! Bon viatge".

Montse García Sosa. XIDPIC.CAT-RIPVG. Barcelona

---

"Estimada Montse Minobis (Figueres 1942). Que la terra et sigui lleu !!!. No puc creure que ja no ens veurem més. Les meves primeres llàgrimes del dia han estat per a tu, un record per a la Pili i per a la vostra família. El primer pensament que ha tingut en Loïc, el meu fill, quan s'ha llevat avui, i ha mirat els titulars dels diaris que li han dit que ens havies deixat ha estat una immensa tristesa. Sovint ell i jo recordem els dies que vam passar a Formentera, en Lúcar, i en Max i el que ens vam ajudar durant aquelles jornades de sol i platja. En Loïc t'estimava molt. El vas captivar. Aquells dies et vas convertir per a ell en un referent.

Molt abans, una tarda passejant per la Riera de Mataró, ja fa molts anys, et vaig descobrir anunciada en un míting d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Després et vas acostar a Iniciativa per Catalunya. Els teus mítings teníem molta força. Ens vam conèixer i vam començar una amistat personal i professional que només la mort ha gosat interrompre. En tots aquests actes tu ja havies posat la directa en la teva lluita antifranquista, per la democràcia, per la igualtat , pels drets humans, pels drets de les dones i per les llibertats que has mantingut tota la vida.

Tu treballaves ja a Ràdio 4. Uns any més tard em van donar la meva primera beca com a periodista i vam coincidir amb tants amics, en Pep Vilella, l'Adell i tants d'altres.

Compartíem els valors polítics d'aquella Europa social que admiràvem, per la que lluitàvem i en la que ens volíem emmirallar.

Vas ser la directora de l'Informatiu matí de TVE a Catalunya que jo presentava. Vam treballar colze a amb en Ferran González i en Jordi Casanovas. Quin temps de debat periodístic i de crítica constant al nostre entorn. Després amb la Xarxa Europea de Dones Periodistes de Catalunya, l'Associació de Dones Periodistes i, darrerament, la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores/Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere has contribuït a la igualtat de gènere, a la denúncia per les constants agressions contra les dones i a la llibertat, sempre mostrant la teva gran estima pel país, per Catalunya.

La Montse quan vas ser Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (2001-2004) i directora de Catalunya Ràdio (2004-2005) en ambdós casos hi vas deixar la teva empremta.

Com a bona figuerenca a vegades reconeixies que estaves tocada per la tramuntana. M'ho deies i rèiem.

El teu pas com a professora a la universitat va deixar una petja molt constructiva. Continuarem el teu camí, Montse. Seguirem lluitant pel teu somni que és el nostre somni.

Treballarem per portar als quatre confins del planeta globalitzat la lluita per la igualtat de gènere, contra la violència masclista i per la visibilitat de les dones periodistes. Sempre deies: les dones, les periodistes no hem de parar fins a viure en un món d'igualtat i de respecte davant la diversitat de raça, de gènere, d'edat, de religió i de tantes coses. Gràcies Montse per ser l'estel que veurem cada nit brillar quan aixequem el cap mirant al cel.

Que la terra et sigui lleu !!!"

Teresa Carreras. XIDPIC.CAT-RIPVG / GAMAG Europe. Mataró

---

"Se'ns han quedat al tinter moltes idees, activitats i petits plaers, Montse: impulsar la XIDPICCAT, retrobar-nos entre totes i sumar, donar més força a La Independent, la propera reunió de la RIPVG, anar de museus un matí de dissabte al mes, un sopar a l'estiu, mirar jugar el Barça... Que ens quedi la teva energia, el teu saber estar i fer, la teva saviesa. Tant de bo cregués en un "fins aviat" perquè m'agradaria retrobar-te. Bon viatge amiga i acompanyarem a la teva estimada Pili".

Drina Ergueta. XIDPIC.CAT - RIPVG. Barcelona.

---

"Mestra, companya i amiga. Tants anys caminant plegades fent periodisme feminista i enxarxant-nos amb companyes, ara amigues, de mig món. Continuarem però se'ns farà més díficil sense tu. Et recordarem i quan calgui ens aturarem per pensar en què diries i com ho faries tu. Gràcies pel mestratge i per la teva amistat tan sincera. Ens mimarem. Petons".

Tona Gusi. XIDPIC.CAT - RIPVG. Barcelona.

--

"Conec a la Montse acollidora, la que et feia sentir part d'un grup i la que somreia al veure't. Gràcies estimada Montse perquè sense ser de l'ofici periodístic em vas acollir amb aquella generositat que et fa sentir amiga des del primer moment. Gràcies per ser part activa de la lluita feminista, gràcies per compartir estones i estades. Gràcies per ser tan i tan generosa. La Independent seguirà però set trobarà molt a faltar".

Marta Macias. Col·laboradora de La Independent

---

"Se nos ha ido una querida y gran compañera de activismo, Montserrat Minobis: Presidenta de la XIDPIC.CAT, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, miembra del Equipo de gestión de La Independent.Cat : Inmensa Feminista, apasionada de la vida por abrir caminos hacia un mundo donde, las mujeres puedan tener el lugar que les corresponde. Un sitio en el centro de la vida, a la vez que propietarias absolutas de su libertad y destino".

Amada Santos. XIDPIC.CAT-XIPVG. Barcelona

--

"Recuerdo a Montse de junio de 1992, cuando un grupo de mujeres periodistas fundamos la ADPC.

Fue el principio de una larga y fructifera colaboración con ella, que como presidenta de la asociacion nos apoyaba en lo proyectos que desde la junta impulsábamos.

Fuimos pioneras en internet desarrollando el proyecto europeo "dones periodistes en internet", que realizamos durante dos años, hasta el 2000. Y pronto trabajamos con ella y con otras compañeras organizando encuentros internacionales, como las primeras "trobadas" de mujeres periodistas del Mediterraneo. Siempre ha participado como una mas en las reuniones y en todo tipo de acciones.¡Su recuerdo permanecera. Siempre estará con nosotras!"

Julia López. XIDPIC.CAT - XIPVG

Mon Comunicació. Barcelona

--

"Debe hacer más de 40 años que conocí a Montse Minobis. A lo largo de todos estos años siempre nos hemos encontrado en no pocas luchas en favor de los derechos de las mujeres.

La he apreciado en todo lo que valía. Una gran periodista. Una gran locutora de radio. Ha sido un gran mazazo conocer su fallecimiento. Crei que quedaban años para disfrutar de su sabiduría, del compromiso compartido.

La voy a echar de menos y la tendré siempre en mi corazón, porque de bien nacida es ser agradecida y a Montse Minobis el feminismo le debe mucho.

Compañera, que la tierra te sea leve".

Montserrat Fernández, advocada i col·laboradora de La Independent. Barcelona

--

""Haizea" es un nombre propio, que significa "viento", símbolo de la comunicación.

"Haizea" del disco "Ogoño" es una nana, que habla de alguien que está lejos, y de una barca.

Buena vibra para la que fuera nuestra amiga Montse Minobis, y buena vibra para quienes seguimos aquí,

honrándola, haciendo algo muy bueno con nuestras vidas".

Leire Saitua. Bilbo

RIPVG

--

"Tremenda pérdida. Hemos coincidido tantas veces, en tantos sitios, Roma, Morelia, México, La Habana, Fez, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Madrid... y siempre creando Redes de Mujeres Periodistas, esas Redes que poco a poco fueron construyendo una corriente de comunicación de género e inclusiva muy minoritaria, que fue calando y se ha extendido en los medios generalistas en estos últimos tiempos. Allí estabas tu como imprescindible, siempre a la cabeza, siempre expandiendo, normalizando, siempre abriendo paso. Y este trabajo que colectivamente comenzamos unas cuantas y que hoy siguen muchas periodistas jóvenes, puedes irte tranquila, no ha caído en saco roto.

Montse, se que me escuchas, como a mi me va quedando poco trecho, espérame y en el camino nos encontraremos y mientras siempre seguirás en mi corazón. Gracias por existir".

Cristina Fraga. AmecoPress

RIPVG - Estado español

--

"¡Qué repentina, terrible noticia! Descanse en paz Montserrat Minobis --una referencia imprescindible en el periodismo con visión de género--, y toda la solidaridad para su familia y amistades en estas horas de dolor".

Manu Mediavilla

RIPVG

--

"Tremenda tristeza, nos va a faltar, una mujer y periodista excepcional con tanta dedicación. A Montse la conocí en la lucha que compartimos por un periodismo y un mundo mejor. Cuando ella hablaba lo hacía con tanta experiencia y con el peso de haber resistido en tiempos muy oscuros, enfrentando viejos y nuevos desafíos siempre con la convicción de que lo que soñamos, con sororidad y solidaridad y aprendizaje si es posible. Llevare los recuerdos que tengo de Montse en mi corazón, la voy a extrañar mucho".



Jenny Rhöngren. Stockholm. Sverige.

RIPVG - Suecia

--

"Desde Argentina, nos abrazamos a todas Uds. compartiendo el mismo dolor por la partida de Montse Minobis.

Nos llevara mucho tiempo acostumbrarnos a su ausencia".

Silvina Molina y Liliana Hendel. Buenos Aires

Coordinadoras RIPVG-Ar

--

"Hace pocos días me reencontré con una foto donde estoy en medio de Mirta Rodriguez Calderón y Montserrat Minobis. Fue en México, en un encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, donde ambas fueron reconocidas como pioneras del periodismo feminista, impulsoras de redes. Pensé que iba a volver a abrazar a Montse cuando volvimos a encontrarnos hace sólo una semana en una nueva reunión de la Red en Uruguay. Pero no pudo viajar porque se operaba, y estaba previsto, y todas le enviamos afectos. Anoche, cuando me avisaron de su muerte, el instinto periodístico pudo más y comencé a escribir a las compañeras para confirmar lo que no quería que me confirmaran: Montse falleció. Nos dejó la fortaleza de trabajar juntas, su impronta profesional, su pasión por el debate constructivo. Al final, quiero decirle "Gracias" por todo eso, y, sobre todo, por el cariño de sus palabras y abrazos en cada encuentro virtual y presencial. Abrazos a mis queridas compañeras catalanas. No están solas. El mejor homenaje a Montse es que sigamos construyendo, cada día, un periodismo inclusivo, juntas".



Silvina Molina. RIPVG-Ar. Buenos Aires. Argentina

--

"Sé que Montse fue una gran periodista en Cataluña. A este lado del mar la hemos conocido como una empecinada articuladora de redes de comunicación feministas. Hasta el último segundo siguió tramando amistades, vínculos más y menos íntimos, siempre con el norte de que la unión regional y global fortalecía el trabajo local. Que tengas un valiente y luminoso viaje querida, por acá trataremos de sostener el legado."

Sandra Chaer. Buenos Aires.

Red PAR / GAMAG AL

--

"Todo apoio y solidariedad a las compañeras, amig@s y familua.

Un abrazo apertado".

Rachel Moreno. Sao Paulo.

RIPVG-Brazil

--

Comunicado

"La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género expresa su dolor por el fallecimiento de nuestra colega Montserrat Minobis, quien nos acompañó con su saber en Bogotá en el Tercer Encuentro Internacional.

Montserrat nos deja su profunda convicción por un periodismo que incluya a las mujeres y sus derechos, un periodismo que las nombre desde la dignidad y el respeto; nos deja su estilo directo para el debate y su profundo amor por la vida.

Para su familia enredada, para Pilar y todas las personas que sienten su partida va nuestro abrazo sororo".

Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Bogotá

--

"Fue en el Tercer Encuentro Internacional en Bogotá, corría 2009 y el entusiasmo de Montse por un proyecto nuevo. En nuestra conversación se cruzaron las inquietudes de ella con relación a mi regreso después del exilio y la crítica situación de Colombia. Me preguntó por las particularidades de la profesión en el país anfitrión. Se quedó en silencio, meneó la cabeza y me dijo: Lo tenéis difícil.

En adelante nos acompañarán su experiencia y la convicción por la defensa de los derechos de las mujeres.

Abrazos sororos para todas mis colegas en Barcelona".

Fabiola Calvo Ocampo. Bogotá

--

"Se fue seguro cargando fortaleza en su camino. Mujer respetuosa, amable, empática, amorosa... Hoy, quisiera sanar el dolor de ese corazón, ante lo repentino de la vida. La admire por estar como una aguila vigilando su entorno. Segura en lo profesional y como pocas solidaria y leal en su amistad. Dialogamos a partir del entendimiento y la conviccion en un mundo donde las mujeres aun vivimos brechas de desigualdad y en los pueblos aun hay grandes diferencias. Se ha ido vital. Amiga querida. Compañera inigualable. El tiempo por venir no se explicara sin tu palabra de mujer y periodista.

Gracias por coincidir en los sueños, la tarea,los viajes y la obra pendiente y sustantiva".

Sara Lovera. Directora de SEMéxico. Co-fundadora de La Independent

Guerrero. México

--

"La Red Nacional de periodistas (México), CIMAC y las diferentes redes la extrañaremos, y honraremos su legado".

Red Nacional de periodistas (México), CIMAC

--

"A Montserrat Minobis, la conocía de nombre, por la lucha que dio siendo periodista para que las mujeres formaran parte de la vida cotidiana del periodismo en España. El nombre tuvo rostro en el año 2005, en Morelia Michoacán, México, en la conformación de la Red Internacional de Periodistas con visión de Género (RIPVG).

Periodista todo terreno que hasta el último día aportó a la RIPVG, al periodismo y a la igualdad de las mujeres, habíamos concertado una cita aprovechando mi viaje a Barcelona, ésta solo es una pausa, porque sé que nos encontraremos en la coincidencia. Hasta pronto, querida Montse".



Lucia Lagunes Huertas. Barcelona.

Directora CIMAC. Ciudad de México

RIPVG – México

--

