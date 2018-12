Premios de Comunicación no Sexista 2018

Escrito por Leonor Sedó. Text i Fotografies 39ymás / La Independent

Comunicación - TICS - Publicidad - Medios

'IV Premi Margarita Rivière al Rigor Periodístic amb Visió de Gènere' a la periodista Rosa María Mateo.

La Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) celebró una nueva edición de los premios que pretenden promover y recompensar a los medios, las instituciones y los profesionales que con su trabajo diario ayudan a construir una comunicación sin desviaciones sexistas.

Las premiadas de 2018.

La ADPC se formó en junio de 1992, siendo la primera asociación de mujeres periodistas de España. Hoy cuenta con 200 asociadas, profesionales de los medios de comunicación que mediante mesas redondas, investigaciones y publicaciones trabaja para que los medios ofrezcan una imagen digna y respetuosa de las mujeres, por su representación equitativa en los medios, tanto en las noticias como en la voz de las expertas, así como conseguir la igualdad profesional y el acceso a los lugares de decisión.



Han dado la bienvenida a los y las asistentes Marta Corcoll, tesorera de la Associació, y Mavi Carrasco Rocamora, presidenta de la ADPC, que ha señalado algunas cosas que han gustado este año a la ADPC: "¿Delante de qué mundo, de qué sociedades y periodismo nos encontramos en 2018? Este año ha sido un resurgir del feminismo, nos gusta el movimiento 'Me Too' y la manifestación del 8 de marzo, hechos que nos han dado visibilización internacional".

Queda mucho por hacer



Ha recordado que "en 15 años, desde 2003, llevamos casi 1.000 mujeres muertas por sus parejas o exparejas, más que los asesinatos de ETA durante 40 años. Saludamos que los medios se hagan eco por lo que respecta a los informativos. Queda mucho camino por recorrer en lo que se refiere a las tertulias y a los programas de entretenimiento que aún arrastran estereotipos clásicos y discriminatorios".



Y agregaron que "tenemos que luchar frente al acoso por razón de sexo, frente al odio, la muerte y encarcelamiento de periodistas que ayudan con su trabajo a los movimientos democráticos y la libertad. La lucha feminista ha de continuar hasta que el feminismo esté presente en todas partes para luchar contra la mentira (fake news), para conseguir una comunicación no sexista, que más mujeres lleguen a cargos directivos y para reducir la brecha salarial".

Rosa María Mateo recibiendo su premio.

Rosa María Mateo, premiada



Se ha hecho entrega del 'IV Premio Margarita Rivière al Rigor Periodístico con Visión de Género' a la periodista Rosa María Mateo. Los miembros del jurado del Premio: Neus Bonet, decana del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Mavi Carrasco, presidenta de la ADPC; Jorge de Cominges, viudo de Margarita Rivière; l@s periodistas Josep Cuní, Teresa Rubio, Lluís Bassets, María Eugenia Ibáñez, Soledad Gallego Díaz, Milagros Pérez Oliva y Olga Viza, han querido reconocer su trabajo de excelencia periodística, su rigor, independencia y visión de género en la radio y televisión.



Rosa María Mateo es en la actualidad administradora única de la Corporación RTVE. El 28 de julio pasado fue escogida por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.



Rosa María Mateo tras recibir el Premio ha dicho: "Decía Margarita Rivière que lo que más la preocupaba en este maravilloso y complicado mundo del periodismo era hacer las preguntas correctas porque sólo así se podían conseguir las respuestas que necesitamos, respuestas para entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, explicarlo a los ciudadanos y evitar malentendidos".



"Hoy al recibir este Premio siento una enorme responsabilidad. He dedicado buena parte de mi vida a contextualizar noticias sobre guerras, atentados o desastres naturales. Esta profesión sólo tiene sentido si se convierte en los ojos y orejas de la gente. Como profesional de la televisión siempre he tratado ante todo de entender lo que contaba. La gravedad, tristeza o entusiasmo que sentía la gente ante unos hechos determinados, sólo así lograba darle la mirada, el tono y el gesto adecuado a cada historia", añadió.



Finalizó con "mi compromiso en mi tarea actual como administradora única (temporal) de RTVE es seguir trabajando a favor del rigor, la independencia y la visión de género, que cuesta mucho que se entienda y que se aplique. Quiero que se explique a la gente lo que le pasa a la gente, que trabajemos para explicar la verdad y para esto he tratado de rodearme de valiosas mujeres. Esta tarea va a durar profesionalmente lo que Dios quiera o lo que los diputados del Congreso quieran".

Ana Pastor i Rosa Maria Calaf.

Más premios a periodistas



Los Premios 'Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista' han sido concedidos a:



El programa de Radio Nacional de España 'Gente despierta', dirigido y presentado por Carles Mesa; y al espacio de Radio 4 'Feminismes', dirigido por Marisol Soto y presentado por ella misma y por Olga Rodríguez, dos espacios radiofónicos que visibilizan a las mujeres en sus múltiples facetas.



Carles Mesa ha dedicado el Premio a Olga Viza, Elisenda Roca, Estrella Montoliu y Rosa María Calaf. "La Calaf siempre me dice, con respecto a la igualdad de género: 'no pienses que está todo conseguido. Hay mucho trabajo por hacer y no podemos bajar la guardia'. Recuerdo aquí una frase de Montserrat Roig: 'tenemos que lograr una sociedad muy crítica y reflexiva que consiga que los hombres y las mujeres luchen por alcanzar una nueva categoria: la de las personas'."



Ana Pastor, directora y presentadora de 'El Objetivo' de la Sexta, por ser un programa innovador en el periodismo de datos y la verificación del Fact-Checking Network realizado por mujeres desde la televisión.



"Este país ha cambiado a mejor desde el 8 de marzo", ha afirmado Pastor. "La igualdad se practica en las tomas de decisiones y en casa. Dedico el Premio a dos personas que vais a ver en el programa del domingo por la noche: Patricia de 20 años. Su madre, cuando ella tenía 6 años, estuvo siendo apaleada por su padre; y Luz, cuya hermana fue asesinada a manos de su pareja y ella se hizo cargo de sus hijas. Yo quiero vivir en un país en que las periodistas estemos a la altura y que cuando estas cosas pasen las denunciemos".



El movimiento 'Mujeres RTVE', en que cada viernes las periodistas y los periodistas de TVE vestían de negro para reclamar la despolitización de los medios públicos. Un movimiento surgido desde la televisión para denunciar la manipulación informativa, la desigualdad salarial y para reclamar contenidos con perspectiva de género. El movimiento también ha recibido el Premio Especial a la Libertad de Prensa de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga.



La doctora Carme Valls Llobet, especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Es la directora del programa 'Mujer Salud y Calidad de Vida' en el Centro de Análisis y Programas Santiarios (CAPS), ONG de la que forma parte desde 1983 y de la que es vicepresidenta. Ha sido pionera en el estado español en alertar, en el terreno de la investigación médica, sobre las diferencias en mortalidad y morbilidad entre mujeres y hombres. Es autora de una extensa bibliografía de divulgación médica sobre la invisibilización del factor diferencial de la enfermedad por razones de sexo y género.



Ha recogido el Premio Margarita López, documentalista de salud y coordinadora de la revista 'Mujer y Salud', revista a la que la doctora Carme Valls ha dedicado el Premio.



Ana Bernal Triviño, activista en las redes, profesora de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y periodista en Público.es, y Cristina Fallarás, periodista, por #Cuéntalo, donde miles de mujeres han alzado la voz en Twitter para contar sus agresiones sexuales, donde miles de mujeres han puesto en evidencia las instituciones.



Raquel Córcoles, ilustradora. Creadora del personaje 'Moderna de Pueblo' que cuenta sucesos que le han ocurrido a ella o a amigos suyos. Sus cómics están protagonizados por una chica rubia con gafas de sol permanentes y diferentes personajes de la cultura urbana, tales como mujeres con problemas cotidianos, jóvenes frustrados, becarios, hipsters o modernos.



La exposición 'D'ONES: (R)evolució de les dones en la música' y su revista monográfica. Esta exposición, comisariada por Helena Morén Alegret, surgió a partir de una iniciativa del Grup Enderrock, con el soporte del Institut Català de les Dones y organizada per la Generalitat de Catalunya. La muestra visibiliza a más de mil mujeres en las diversas fases de la música.

Algunas de las premiadas.

Gemma Herrero, periodista deportiva. Con más de veinte años en la profesión. A los 18 años empezó en Europa Press, después en Marca cubriendo el Madrid con Mendoza, luego en Barcelona con el Barça de Laporta. Actualmente trabaja como autónoma y colabora con El Mundo Deportivo en una sección que habla de mujeres deportistas.



"Doy gracias a los directores que han confiado en mí al aceptar una historia que seguramente no será la más leída, gracias por invitarme a las tertulias de TV cuando no es habitual porque en televisión las periodistas no tenemos que ser buenas sino 'estar buenas' y ser jóvenes. A nuestros compañeros hombres no les pasa lo mismo, tengan la edad que tengan salen en televisión", ha comentado con sentido del humor la periodista.



El Premio 'Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista por su Trayectoria' ha sido para Carmen Sarmiento, especialista en temas internacionales y sociales, corresponsal en El Salvador, Nicaragua o Líbano y que ha trabajado 35 años en Televisión Española.

"La historia está llena de mujeres ignoradas y olvidadas como Clara Campoamor que murió en el exilio sin ver cómo las mujeres españolas podían votar, Emilia Pardo Bazán, la primera mujer que obtuvo una cátedra en España o María de la O Lejárraga, pedagoga, periodista y fundadora de sociedades en defensa de la mujer.



En cuanto a mí, me ha tocado saber mucho de silencios. Algunos reportajes míos duermen el sueño eterno en los archivos de TV como el dedicado al aborto, al divorcio o simplemente a la reforma agraria en Portugal. 'Miseria y mujeres de América Latina' estuvo congelado un año y medio por 'revolucionario'. Era revolucionario porque iba a la raíz de la pobreza y discriminación de las mujeres. Se emitió por la presión mediática, pero luego me tuvieron 7 años en los pasillos de TVE sin darme trabajo.



El crimen más universal es el crimen contra las mujeres. Desde que hay estadísticas en España (2003) han sido asesinadas 950 mujeres. Es imposible dar estadísticas mundiales pero sólo diré que somos cien millones de mujeres menos de las que podríamos ser. Sin la participación de las mujeres no podría haber derechos humanos. Mujeres, dejemos de ser el sur de todos los hombres, el sur del mundo. Siempre defenderé y lucharé por la libertad de expresión. ¡No nos callarán compañeras!!".



Las esculturas que se han entregado como galardones han sido realizadas por la escultora y pintora Cinta Sabaté y las fotografías son obra de la fotógrafa Carme García Padrosa (Barcelona, 1915-2015), retratista de escenas cotidianas del siglo XX recuperada gracias a la historiadora Isabel Segura, comisaria de la exposición 'Des del terrat' que se pudo ver del 14 de junio al 27 de octubre de 2018 en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Toques de atención a Pablo Motos y José Ramón de la Morena



Ha habido dos 'toques de atención' para el programa 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3, por comentarios machistas y sexistas ante invitadas al plató; y al periodista José Ramón de la Morena, del programa 'El Transistor' de Onda Cero, por comentarios machistas y sexistas a mujeres deportistas como, por ejemplo, a la boxeadora campeona del mundo, Joana Pastrana.