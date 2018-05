Feminismo y República: Gobierno en paridad

Escrito por Tona Gusi. La Independent

Faltando poco para que el MH President de la Generalitat de Catalunya Joaquim Torra i Pla forme el Gobierno, desde el feminismo independentista y social se le exige el cumplimiento de la paridad en todos los cargos.

La Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015 de Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, artículo 19, exige la "presencia paritaria de mujeres y hombres en el reparto del poder político".

"Prometo cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado por el Parlamento", con estas palabras ha tomado posesión hoy 17 de mayo como 131 presidente de la Generalitat, el M.H. Joaquim Torra i Pla.

Y entre estas obligaciones, desde el movimiento feminista y asociaciones de mujeres, en general, y especialmente Dones x La Independencia, Dones per la República ( anteriormente Dones pel Sí) y la ANC Dones se le reclama democracia paritaria para una República Catalana de todas y todos, tal y como lo han explicado a La Independent.

La democracia paritaria en el Govern de la Generalitat debe ser en número de Consejeras, Secretarias Generales y Directoras Generales, afirman y añaden: "Hay que estar a la altura si de verdad se quiere una República Feminista".

"No hay excusa para no tener un gobierno de mujeres capaces", afirma la escritora y tertuliana Bel Olid y aún dice más, irónicamente: "¿Se imagina que todos los diputados de todos los partidos que han puesto el feminismo en el programa avisen que dimitirán en caso de que la composición del gobierno no sea paritaria? ". Y lo remacha en un tercer tweet: "lo de la República Feminista, ¿como lo tenemos? ¿O es que la culpa de que no haya paridad en nuestro gobierno también es del 155, del gobierno español y de Llarena?".

Ciertamente, no solo en sus programas ya que casi todos los partidos en la sesión de investidura del MH Quim Torra hablaron de feminismo, y lo hicieron implícitamente cara a formar gobierno en su intervención tanto el entonces presidenciable, ahora ya President de Catalunya, como los portavoces de Junts per Cataluña y de ERC, Eduard Pujol y Sergi Sabrià respectivamente.

En cuanto a la restitución del Gobierno legítimo, decía el MH President Torra que uno de sus compromisos "es la restitución de todos los cesados por la aplicación del 155 que lo deseen", así lo manifestaba en Cataluña Radio hace un par de días antes de marchar a Berlín a encontrarse con el MH President Puigdemont. Afirmó que lo primero que hará es ofrecer a los consejeros cesados y a las consejeras cesadas volver a serlo y realizar su nombramiento aunque estén en prisión o en el exilio.

Pero parece que en esta restitución no quedará ninguna consejera: Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Meritxell Borrás y Dolors Bassa. Cierto que ellas han renunciado, pero no sabemos con qué fuerza se les ha pedido su continuidad. Por lo tanto a estas alturas hay pocos indicios de paridad real.

Por las redes circula la exigencia de gobierno paritario, sin olvidar los cargos que van detrás en cada consejería, que también deben ser paritarios. Así lo suscribe la plataforma 50a50 Lideratge Compartit que ha hecho llegar un escrito * al Presidente Torra en este sentido, y que ha puesto en marcha una campaña por tweeter @ lideratge_50a50 pidiendo adhesiones a 50a50:



"M.H. @QuimTorraiPla, le instamos a hacer cumplir la Ley de Igualdad 1772015 al art.9, establece la" presencia paritaria de mujeres y hombres en el reparto del poder político ""

La ley 17/2015, en el artículo 1 definiciones, avisa que se debe tender al 50% - 50% y daba un periodo transitorio, período más que suficiente si se cuentan los tres últimos gobiernos independentistas. Ha habido suficiente tiempo de "adaptación" para hacer efectiva la igualdad y se ha superado el período transitorio, que de hecho da la ley. Habiendo ya transcurrido este "tiempo de gracia" no hacer efectiva la paridad será un síntoma de resistencia a la igualdad de los políticos.

En general desde el movimiento feminista se cree firmemente que la paridad formal es lo mínimo, porque actualmente y después de todo el proceso vivido y reclamado por la ciudadanía la perspectiva de género, la perspectiva feminista, la perspectiva de las mujeres debe ser transversal en toda la acción de gobierno, la debe impregnar toda, tal y como de hecho también dice la ley.

Con la misma firmeza se reclama que el nuevo gobierno visibilice bien el antirracismo y la diversidad LGTBI. En definitiva se pide un gobierno que corresponda a un país inclusivo, y donde no tengan cabida personas que han hecho manifestaciones machistas o sexistas mientras ocupaban cargos públicos. Otra reivindicación inaplazable y consensuada es la de dar mayor importancia y dotación al Instituto Catalán de las Mujeres (ICD).

*Escrito de la plataforma 50a50 al

MH President de la Generalitat de Catalunya, senyor Joaquim Torra

En primer lloc, permeti'ns felicitar-lo, ens esperem grans reptes en els propers mesos.

Construir una proposta de govern és la primera acció que determina el tarannà d'un líder polític. Serà la seva primera carta de presentació davant la ciutadania i el món.

Pensem que un govern hauria de reflectir la societat del país que som, un poble d'homes i dones que hi vivim, hi treballem, hi contribuïm igualment en la construcció d'un model de societat avançada, pròspera, soildària i amb oportunitats per a tothom. Una Catalunya que no vol deixar ningú enrrere, ni desentendre's de les desigualtats ni de les violències de gènere a les que fan referència tots els indicadors socials. Un país que reconeix, visualitza i inclou el talent femení a totes les estructures de representació institucional.

Esperem i desitgem que compti amb la meitat de la població que som les dones i que representem la participació econòmica (activa - productiva i no retribuïda) més important i més gran de la societat.

A les seves mans està com a 131è president de la Generalitat que es compleixi la Llei d'Igualtat catalana 17/2015 que exigeix paritat en tots els llocs de govern i de decisió. les dones d'aquest país ja no podem permetre un govern que no compleixi aquesta llei, seria contradir el que ha aprovat el parlament de Catalunya que és l'expressió del poble. No podem començar a caminar en fals. Molt honorable president.

Per aixó l' instem a construir un govern paritari, així com es compleixi la paritat en tots els altres càrrecs. No és només el govern, són les conselleries i tots els llocs de decisió.

La radicalitat democràtica per a nosaltres és justament això, el gest lleial a la Llei d'Igualtat 17/2015, un exercici d'exempleritat política que entenem imprescindible i que situarà l'administració del govern català, en l'avantguarda dels governs europeus.

Nosaltres creiem que avui com un país avançat que som en drets i deures, cal complir l'objectiu cinqué de l'Agenda 2030 de les NNUU, aquell que posa com eix vertebrador la igualtat, perquè la resta d'objectius s'assoleixin.

Signen: Anna Mercadé, Ma. Eugènia Gay, Mar Serna i 61 noms més.