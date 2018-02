Montserrat Roig, escritora y periodista – ‘El gran personaje de Montserrat Roig son las mujeres como personaje colectivo’

Escrito por Leonor Sedó. La Independent

Montserrat Roig, escriptora i periodista.

El Centro Cultural ‘El Born’, del Ayuntamiento de Barcelona, dentro del espacio ‘El Centro de Cultura y Memoria’, nos ofrece la exposición titulada '1977. Memoria y utopía’ en homenaje a la escritora y periodista Montserrat Roig.

La exposición está comisariada por Manuel Guerrero, con la colaboración del artista Francesc Abad y la fotógrafa Pilar Aymerich. Mediante más de 300 documentos originales, imágenes, libros y las actividades programadas (mesas redondas recordando momentos clave de Montserrat Roig, debates, conferencias y espectáculos de homenaje a la escritora), se pretende revisar y repensar las obras de Montserrat Roig en los años que tuvieron un impacto cultural y social muy destacado.

Montserrat Roig (1946-1991) nació en el barrio del Ensanche de Barcelona. Su padre, Tomàs Roig Llop, fue escritor y abogado; y su madre fue la feminista Albina Fransitorra. En 1961 se matriculó en la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual (EADAG) en la que también estudiaban Pilar Aymerich, Carme Sansa, María Jesús Andany y Maite Lorés. Allí conoció a los que serían sus grandes amigos Josep Maria Benet i Jornet, Pilar Aymerich, Ricard Salvat, Salvador Espriu y Maria Aurèlia Capmany. ?

En 1963 ingresó en la Universitat de Barcelona donde se licenció en Filosofía y Letras y donde participó en movimientos marxistas de resistencia al franquismo. En 1968 empezó a trabajar como redactora de la ‘Gran Enciclopedia Catalana’. ?

En 1970 recibió el premio Victor Català por su primer libro, ‘Molta roba i poc sabó’ (‘Mucha ropa y poco jabón’). Simultáneamente empezó su trayectoria periodística en ‘Tele-Exprés’ y ‘Serra d’Or’. Más tarde escribió también para ‘L’Avenç’, ‘Els Marges’, ‘Destino’, ‘Cuadernos para el diálogo’, ‘Triunfo’ y ‘Vindicación Feminista’.

En 1970 abandonó la militancia del PSUC ya que estaba descontenta con el funcionamiento interno del partido. Ese mismo año, el 13 de diciembre, participó en un encierro de intelectuales y artistas en el Monasterio de Montserrat para protestar por el llamado ‘Proceso de Burgos’.

En 1976 su novela ‘El temps de les cireres’ (‘El tiempo de las cerezas’) fue galardonada con el premio Sant Jordi. En 1990 le fue diagnosticado un cáncer de mama que acabó con su vida un año más tarde.

Roig es una de las autoras más destacadas de su generación. Su obra se caracteriza por la lucha obstinada por la recuperación de la memoria y de la dignidad individual y colectiva y el compromiso político con el catalanismo, el feminismo y el antifascismo.

Hace cuarenta años de la publicación de dos de sus libros magistrales: ‘Els catalans als camps nazis’ (‘Los catalanes en los campos nazis’), 1977, que es un referente ineludible de la recuperación de la memoria y de la historia de los catalanes y catalanas deportados a los campos nazis, y ‘El temps de les cireres (El tiempo de las cerezas’), 1977, una de sus novelas más celebradas. En este mismo año dirige y presenta las entrevistas del programa ‘Personatges’ (‘Personajes’), que se realizó de 1977 a 1978 en la televisión catalana.





‘Montserrat Roig, escritora y periodista’

En esta mesa redonda que presenta y modera la periodista Ariadna Oltra, están M. Àngels Cabré, escritora y crítica literaria; Marta Pessarrodona, poetisa, narradora y crítica literaria, y Carme Riera, escritora, guionista, ensayista, profesora y que ocupa la silla ‘n’ en la Real Academia Española.

Según Carme Riera: “La memoria para Montserat Roig es fundamental. Los escritores escribimos para esto, para preservar la memoria. Todo el trabajo que hizo Montserrat, desde el periodismo a sus obras literarias, era para conservar la memoria. Cuando pienso en ella, pienso que ha tenido suerte por tener a sus amigos que la recuerdan. Yo misma cuando doy conferencias o estoy en actos literarios, intento hablar de ella, de hacer memoria de ella, de que esté presente”.

Carmen Riera dice que la recuerda como una persona vital, simpática, lista, divertida y “extraordinariamente comprometida con la gente, con las mujeres y con su país. Quería hacer un mundo mejor. Cuando creía que se tenía que decir algo, lo hacía con todas sus consecuencias”.

Ha contado también que se hizo amiga de Montserrat ya tarde, a finales de los 70, cuando las dos hacían un programa de televisión donde ella hacía entrevistas. “Diseccionaba a los entrevistados, les sabía sacar lo mejor que tenían”. Coincidieron las dos en una reunión de escritores y allí se hicieron amigas y allí “decidimos que nunca hablaríamos mal la una de la otra en público. En privado, lo que fuera, pero no en público. Lo cumplimos hasta su muerte”.

M. Àngels Cabré, autora de ‘Miralls creuats: Roig/Capmany’ (Espejos cruzados: Roig/Capmany), 2017, comenta que su libro empieza en el viaje que realizó Roig a París con sus compañeros de la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual.

“Aquella noche se la pasó toda hablando con Maria Aurèlia Capmany. Cuando regresó dijo que desde aquel momento era otra”.

“Creo que el gran personaje de Montserrat Roig son las mujeres como personaje colectivo. Lo podemos ver claramente en ‘Molta roba i poc sabó’ (Mucha ropa y poco jabón’), una recopilación de varios cuentos, que fue su primera publicación, y que ganó el premio Víctor Catalá”.

Para Cabré, las mujeres de Roig explican la evolución recurrente de la mujer durante el siglo XX. “Tengo la sensación de que las mujeres de su momento, tuvieron la inmensa suerte de estar en aquel espacio de tiempo de efervescencia en el que ganaron muchas cosas importantes para la mujer”.

Marta Pessarrodona, ha puesto de manifiesto que “Maria Aurèlia Capmany fue como una madre para ellas (Montserrat Roig, Mercè Rodoreda y ella misma). Una madre que fumaba de día y bebía de noche, no como la mía”.

Ha comentado que ella era el enlace entre Rodoreda y Roig: “Si Montserrat quería saber si Mercè tenía novio o salia con algún chico, me lo preguntaba a mí para que yo se lo preguntara a ella y luego le transmitiera la respuesta, y lo mismo hacía Mercè”.

“Cuando yo vivía en Londres y vino Montserrat, no entendía qué hacía allí escribiendo ‘Els catalans als camps nazis’ (Los catalanes en los campos nazis’). Yo pensaba que estando allí, se tenía que aprovechar lo que teníamos allí: libros de todo el mundo, informaciones al alcance de la mano… Era fantástico, lo teníamos todo”.

Recuerda que Roig era valiente, que no tenía miedo y que decía las cosas a la cara.

Carme Riera apunta que a Montserrat Roig le molestaba que le dijeran que solo era periodista, ella se consideraba escritora. “Creo que era una extraordinaria escritora, una persona que sabía perfectamente hacer novela, ella seducía desde el principio. En sus escritos insiste en la esperanza que trajo la República para la libertad de las mujeres, en la amistad entre mujeres y reivindica el feminismo tanto en sus obras como en la vida real”.

Se lamenta de que la literatura haya desaparecido del Bachillerato y de que no salga nunca como exámen, que literalmente; no aparezca. “Cuando empieza el curso pregunto a los alumnos si conocen a Montserrat Roig, responden que no; pero es que tampoco conocen a Mercè Rodoreda”.

En este auditorio lleno, tod@s conocemos a Montserrat Roig, Mercè Rodoreda y Maria Aurèlia Capmany, y estamos aquí para recordarlas. Mujeres valientes que consiguieron que la mujer se equiparara un poco más con el hombre. Aún queda mucho que conseguir pero no creo que nosotras seamos capaces de igualarlas.