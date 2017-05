S. C. Sesgarrigues i Viladecans, objectiu: igualtat de gènere i equitat

Escrito por Sara Cuentas. La Independent

Igualdad - Igualdad

No hay traducción disponible

Presentació del Pla d'Igualtat © Ajuntament Sant Cugat Sesgarrigues

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els municipis, treballa per enfortir i promoure iniciatives significatives que neixen de les reivindicacions de les dones i afavoreixen l'eliminació de les desigualtats per raó de sexe.

L'assoliment de la igualtat entre dones i homes és un dels pilars centrals de la cohesió social, la democràcia i el benestar de la ciutadania. Els Plans de Igualtat als municipis permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en els seus territoris. Des de fa anys, amb el suport de la Diputació de Barcelona, els governs locals de la demarcació de Barcelona, en el marc de les seves competències, dissenyen i implementen Plans Locals d'Igualtat i ho estan fent amb compromís polític i institucional.

"L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues va començar a implementar el seu Pla de Igualtat l' any passat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Va ser un procés molt participatiu, fins i tot, a més de impulsar tallers amb personal tècnic i polític, vam convocar als veïns i veïnes i entitats del municipi per definir un pla ampli que tingui coherència amb les necessitats de la població", afirma Yolanda Rodríguez Arasa, tècnica de Igualtat, Cultura, Gent Grant i Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.

"Per l'Ajuntament de Viladecans, l’auditoria de gènere i el disseny del Pla suposaren un procés de sensibilització tant a nivell intern com de ciutadania i encetaren un canvi de rumb en les polítiques d’igualtat al Municipi", explica Cecilia Martínez Monzón, Tècnica de Gènere i LGTBI de l'Ajuntament de Viladecans. Segons afirma, es va posar de manifest la necessitat de treballar des de tota l’estructura institucional per a eradicar les desigualtat de gènere.

"A Viladecans, les accions implementades a nivell general en els darrers 8 anys del I Pla d’igualtat de gènere 2008-2012 i la seva pròrroga 2012-2016 han anat dirigides a generar un canvi de plantejament en relació a les polítiques d’igualtat més enllà de les polítiques encaminades a donar assistència a les dones en contextos de vulnerabilitat social, que evidentment són necessàries però per si soles no canvien la realitat ja que han d’anar acompanyades per polítiques que treballin vers la sensibilització i les discriminacions de gènere en tots els àmbits", puntualitza Cecilia Martínez.

Campanyes de sensibilització per erradicar les violències © Ajuntament de Viladecans

Per la seva part, Yolanda Rodríguez explica que "l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, al llarg dels darrers anys, ha mostrat el seu compromís amb les polítiques d’igualtat de gènere, fent-se palès a través del desplegament de diferents iniciatives orientades a reduir les desigualtats que històricament ha patit una part de la societat pel sol fet de ser dona. Per aquesta raó van aprovar el I Pla d’Igualtat de Gènere (2016-2020) amb els objectius de mantenir el compromís polític, per promoure una gestió transversal i integral de les polítiques i els recursos, determinar les estratègies per a la implementació de les accions, potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, formar professionals amb perspectiva de gènere i reforçar i donar visibilitat a la Regidoria d’Igualtat, com a impulsora de les mesures i facilitadora del treball transversal".

En el cas de Viladecans s’han considerat implementades o semi-implementades un 40% de les accions. Aquest percentatge té a veure amb el gran volum d’accions plantejades, moltes d’elles amb dificultats de viabilitat i sostenibilitat donat el context de recessió i retallades a l’administració pública al llarg dels darrers 10 anys. Pel que fa a l’àmbit en el que s’ha avançat més, a Viladecans ha estat clara l’aposta per la consolidació dels recursos i serveis dirigits a dones en situació de violència i la prevenció de relacions abusives i sensibilització sobre la igualtat de gènere a les escoles i instituts de la ciutat.

En el cas de Sant Cugat Sesgarrigues el seu Pla, al tenir quatre anys i en ser un municipi petit d'unes 900 persones, s'ha implementat a nivell transversal en tots els àmbits. El primer any 2016 van donar impuls a accions municipals relacionades amb fites significatives de les lluites de les dones com el 8 de març, el 25 de novembre, entre altres. L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues no hi ha una partida pressupostada dedicada exclusivament al Pla perquè aquesta política és considerada transversal. Tal com assenyala Yolanda Rodríguez: "incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques, en tots els nivells i en totes les etapes, és imprescindible per tal d’evitar la falsa neutralitat de les accions polítiques i promoure un impacte equilibrat i just per a homes i dones".

"Pel que fa a la transversalitat, encara queda molt camí per a recórrer", sosté Cecilia Martínez. "S’ha avançat en relació al punt de partida i s’han donat molts espais de treball coordinat gràcies al pla amb determinades àrees (educació, joventut, serveis socials, serveis a les empreses…). Sobretot per afinitat i sensibilitat pròpies del personal municipal mentre que hi hagut àrees amb les que ha estat més dificultós i que sense dubte són part dels reptes del proper III Pla que pretén incorporar i consolidar un espai participatiu de seguiment de la implementació del Pla per part de la ciutadania. L’objectiu és que sigui un instrument viu, capaç d’adaptar-se a les noves realitats que es vagin detectant i que permeti valorar l’impacte real que té com a estratègia de correcció de les desigualtats.

"Per a l’elaboració del Pla d’igualtat de gènere a Viladecans es va comptar amb la participació de les entitats de dones del municipi així com amb una comissió tècnic-política que va dissenyar i prioritzar les accions recollides al pla. Aquesta comissió integrada per la majoria de departaments municipals tenia l’objectiu de fomentar el treball transversal a nivell intern", explica Cecilia Martínez.

Des l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues s’ha fet una aposta pel lideratge femení amb una alcaldia liderada per una dona. Aquest fet resulta significatiu donat que després de les eleccions locals de 2015, només un 18% de les alcaldies de Catalunya ha estat presidides per dones. Al 2014 es va donar empenta al projecte “Dones de Sant Cugat” que ha volgut visibilitzar les aportacions de les dones en diferents àmbits de la vida social i col·lectiva del municipi. Aquest projecte, que ha implicat un estudi i un treball de camp exhaustius per visibilitzar la tasca ingent de les dones i fer un reconeixement públic. A més, des del Consistori s’han portat a terme actuacions por donar suport a la consolidació de l’organització de “Dones empresàries, directives, emprenedores i executives del Penedès Garraf", afirma Yolanda Rodríguez. És per aquesta raó que en el procés d' elaboració del Pla destaquen el treball conjunt amb les dones del municipi com un factor clau que ha permès consolidar el Pla per als següents anys.

A nivell polític, a l'Ajuntament de Viladecans, les polítiques d’igualtat de gènere tenen una llarga trajectòria amb la creació de la regidoria de les dones als anys noranta. Actualment és un punt capdal de la planificació municipal. Segons afirmen no és possible treballar per una societat més justa i igualitària per a tothom si no és té en compte les discriminacions de gènere i es treballa per corregir-les. Seria impossible avançar a nivell general si les dones no poden exercir els seus drets de manera plena.

En aquest nivell, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha creat el Consell de Igualtat com part més significativa del seu Pla on participen dones representatives de tot el municipi. L’administració es reconeix com a institució propera a la ciutadania, i com observadora de primera línia de les necessitats i interessos de la ciutadania. Per tant, considera que ha de ser capaç de canalitzar les demandes de les dones i reconèixer el seu lideratge i participació.

Tant Sant Cugat Sesgarrigues com Viladecans destaquen el recolzament de la Diputació com imprescindible per als municipis a diversos nivells. Sobre tot l’econòmic és cabdal per a dotar de recursos els projectes però també valoren molt positivament el treball en xarxa que impulsa i que permet aprendre entre municipis.