La més nombrosa manifestació del 8 de març a Barcelona

Escrito por T.G. Redacció La Independent. Fotos d' Amada Santos

8 de marzo 2017 - Cataluña y PPCC

No hay traducción disponible

El lema de la MANIFESTACIÓ d'aquest 8 de març de 2017 ha estat: "La revolució imparable de les dones"

Especial 8 de març



Catalunya i PPCC

Estat espanyol



Món

Manifestació 8 març

A Catalunya i arreu de l'Estat, les manifestacions d'aquest 8 de març de 2017 han estat les més nombroses des de 2004, vigilies de les elecciones generals (estatals) quan el moviment feminista i les associacions de dones demanaren la sortida del PP per les mentides de l'atempat d'Atocha.

A Catalunya s'han celebrat actes del Govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i en la majoria de municipis del país, en un temps d'exigència de l'aplicació de les noves lleis catalanes per a la igualtat i el reconeixemnt ple dels Drets de les Dones.

A Barcelona hi ha hagut varietat d'actes, pel que fa a la manifestació del 8M a la tarda fou evident la nombrosa participació i sobretot de dones joves i molt joves, que cridaren consignes imaginatives, clares i contundents. També hi participaren molts nois joves. Entre les consignes: "La revolució imparable de les dones", "Davant la violència masclista, autodefensa feminista", "Ens volem vives", "Periodista: sigues realista. No morim, ens maten", "Ens volem vives, lliures i combatives", " Si en toquen a una, ens toquen a totes", "Visca, visva, visca la lluita feminista", "República catalana feminista", "Igualtat en salaris i pensions", "Ni violència, ni precarietat", "Sortim al carrer per combatre el masclisme: ni una més", "Juntes cuinem la vida", "Tornem a demanar si tinc la regla i qui sagnarà seras tu", " Quan torno a casa, vull ser lliure i no valenta", "Som les netes de les bruixes que no pogueres cremar", "Empodera una nena i emponderes al món"...































































































































Dones de Blanc, de la Plataforma contra les Violències. Dansa d'apoderament i contra les violència masclistes.





Dones,dones.....





Lectura Manifest 8M per dones de diferents organitzacions











Plaça Sant Jaume, migdia del 8M

La fundació Sud fa La Vaga